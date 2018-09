Napszállta-premier: nagy tömeg várta az első hazai vetítést

Tapsolva ünnepelték Nemes Jeles László új filmjét, a Napszálltát a Magyarországi premieren, a Cinefesten Miskolcon – írja a Tények.hu. Négyszer vetítették, de lesz pótvetítés is, mert még az udvaron is álltak sorba jegyekért, annyian akarták látni már a premieren. Az Oscar-díjas rendező második nagyjátékfilmje a századforduló Budapestjét mutatja be.