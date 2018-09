Szuper magyar találmány teszi biztonságosabbá a bringások közlekedését

Zseniális találmánnyal rukkolt elő egy magyar fejlesztő, a Useeme (angol szójáték: you see me – látsz engem/use me – használj engem) nevű, csuklóra csatolható okoskütyü indexként segíti a kerékpárosok közlekedését.

A Nyírádi László feltaláló által kifejlesztett, praktikus csuklópántban az az okos, hogy csak akkor kapcsol be, ha a bringás felemeli a karját kanyarodáskor: ilyenkor az eszköz érzékeli a mozdulatot, és elkezd sárgán villogni. Plusz funkció, hogy a rajta lévő gomb kétszeri megnyomásával folyamatos villogásra állíthatjuk, ilyenkor vészjelzőként működik.

„Szeptember utolsó hétvégéjén egy brit, birminghami biciklis szakvásárra készülünk. Szeretnénk Európa-szerte forgalmazni a Useeme-t, és ennek a tervnek fontos lépése ez” – mondta a Borsnak nyilatkozva Balla Péter, az eszközt forgalmazó cég vezetője.