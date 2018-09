A Titanic sármos sztárja alaposan megváltozott

Ugyan Billy Zane még ma is aktívan színészkedik, filmjei itthon nem feltétlen tartoznak a legismertebb filmek közé. A görög származású színész nevét Zanikopolous-ról változtatta Zane-re, és orvos szüleivel ellentétben már gyerekkorában is a színészkedés érdekelte. Játszott az egyik legnagyobb retro klasszikusban, a Vissza a jövőbe című filmben és a Twin Peaks-ben, azonban a legtöbben a Titanicból ismerjük, mint Rose DeWitt Bukater, vagyis Kate Winslet jóképű, de hatalmaskodó vőlegénye. A Titanic bemutatója óta 21 év telt el, és nemcsak Leonardo DiCaprio és Kate Winslet, hanem Billy Zane is alaposan megváltozott. Dús, fekete haja már a múlté, de az 52 éves színész még mindig jól tartja magát.

A Titanic idején:

Most:

Adriana Limaval: