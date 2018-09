22 halálos ádozata volt a 87 évvel ezelőtti biatorbágyi merényletnek

1931. szeptember 13-án egész Magyarországot megrázta a hír, ami a biatorbágyi merényletről számolt be. A merényletben 22 ember halálát okozta, ami után statáriumot vezettek be. A völgyhíd vasúti sínjeinek felrobbantása a mozdonyvezető életét követelte, aki a bajt azonnal észlelte és késlekedés nélkül fékezett: neki köszönhetően maradtak fent sértetlenül a hídon a vonat hátsó kocsijai. A vasúti menetrend szerint tehervonatnak kellett volna jönnie azonban késése miatt a Budapestről Bécs felé közlekedő személyvonatot érte a robbanás.

A merényletet egy Bécsben élő kereskedő, Matuska Szilveszter vállalta magára, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. A statárium a letartóztatása után is érvényben maradt, és a gyorsan ítélő bírósággal a kormányellenes szervezkedéseket igyekeztek kiszűrni: a KMP vezetőit, Sallai Imrét és Fürst Sándort is halálra ítélték, majd kivégezték. Akkoriban széles körben elterjedt, hogy a merényletet valójában Horthy Miklós jóváhagyására szervezte Gömbös Gyula, honvédelmi miniszter, hogy a Károlyi Mihály miniszterelnökkel szemben pozíciójukat megerősítsék. Ezt a feltételezést több, a merénylet körüli tisztázatlan körülmény is alátámasztotta, de valójában soha nem találtak arra bizonyítékot, hogy pontosan kik voltak a merénylet résztvevői. Matuska 1944-ben a Vörös Hadsereg bevonulásakor keletkezett zűrzavarban megszökött és eltűnt.