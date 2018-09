Szuper helyes rapvideót készítettek a nyolckerben élő gyerekek

A Mindspace nevű nonprofit szervezet nyári tábort szervezett a nyolcadik kerületben élő intézetis és nem intézetis gyerekeknek a Rákóczi téren. A Rákóczi Vakáció keretében a szünidőző srácok különféle foglalkozásokon vehettek részt: például agyagozhattak, kipróbálhatták a szitanyomást, és rappelhettek is – írja a HVG.hu.

Így született meg Rákóczi induló című számuk is, amelynek klipje az Urbanplayeren debütált. A klipet a Rotera stúdiósai rendezték, a zenei alapot Korb Géza, a Puma danger gitárosa, a Rock Band For Old Men szólóprojekt gazdája készítette.

A jelmezbe és maszkokba öltözött gyerekek láthatóan nagyon élvezték a forgatást, vicces és szókimondó szövegekkel örvendeztették meg egymást – és persze a nagyérdemű közönséget.