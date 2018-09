Emlékszel a Hatodik érzék cuki kisfiújára? Így néz ki most

Haley Joel Osment idén áprilisban töltötte be a 30. életévét, első látásra talán fel sem ismernénk. 4 évesen egy Pizza Hut-reklámban szerepelt, és a filmipar azonnal beleszeretett a cuki kisfiúba. Első mozifilmje a Forrest Gump volt, amelyben Tom Hanks fiát alakította, ezt követően pedig számos retró sorozatban feltűnt. 1999-ben a Hatodik érzékben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, majd megkapta Steven Spielberg A. I. – Mesterséges értelem című filmjének főszerepét. 2008-ban a Broadwayen debütált, majd szinkronszínészként is dolgozott, rengeteg sorozatban kapott néhány epizód erejéig szerepet, és néhány mozifilmben is feltűnt.

Ahogy mi emlékszünk Haley Joel Osmentre:

Így néz ki ma: