Rómában találkozott először Terence Hill és a magyar hangja

Szeptember 20-án mutatják be a magyar mozik Terence Hill legújabb filmjét, a Nevem: Thomast. A budapesti bemutatóra a világhírű olasz színész is eljön – írja a Bors.

A filmet a Romis Mozi fogja forgalmazni Magyarországon. A napokban egy nem mindennapi találkozót is sikerült összehozniuk: Facebook-oldalukon számoltak be róla, hogy a világhírű operatőr, Carlo Di Palma felesége, Adriana Chiesa De Palma vendégül látta őket római házában, ahol Terence Hillel is interjút készíthettek.

A Romis Újréti Lászlót is magával vitte Rómába, aki több mint százötvenszer szinkronizálta az olasz sztárt. A két színész most találkozott először egymással – igaz, nem utoljára, hiszen a budapesti premieren is együtt fognak részt venni.