A 79 éves Terence Hill Magyarországra látogat

Mario Girotti 1939-ben született német anyától és olasz apától. Első komoly szerepét A párduc című 1964-es filmben kapta, majd az Isten megbocsát, én nem című mozi következett, amely nemcsak első közös filmje volt Carlo Pedersolival, vagyis Bud Spencerrel, hanem barátságuk kezdetét is jelentette. Bud Spencer és Terence Hill is a Lazio vízilabdacsapatában játszott, azonban a korkülönbség miatt közös filmjükig csak látásból ismerték egymást.

A színész a filmet követően vette fel a Terence Hill művésznevet, amelyet édesanyja nevének kezdőbetűi után választott. Hill nemcsak mint színész, hanem mint rendező is kipróbálta magát a Don Camillo, a Lucky Luke és a Bunyó karácsonyig című filmekben, de a pofonok után is volt élet: a 2010-ben indult sorozat, a Don Matteo még ma is az egyik legkedveltebb sorozat Olaszországban. Barátja és színésztársa emlékére készült, Nevem: Thomas című filmjét idén ősszel Terence Hill személyesen fogja népszerűsíteni itthon, ugyanis szeptemberben Budapestre látogat. Neked melyik a kedvenc retró filmed Terence Hilltől?

A szeptemberi magyarországi látogatásának apropója:

A színész még mindig szeret mókázni:

Mi imádjuk Terence Hillt!