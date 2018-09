Szabó Győző majdnem elcsapta Harsányi Leventét

Jópofa figyelemfelkeltő kampányba kezdett az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. A Másfél méter című program célja, hogy felhívja az autósok figyelmét arra, hogy a kerékpárosok előzésénél a biztonságos oldaltávolság lakott területen belül egy, lakott területen kívül pedig másfél méter.

A kampány keretében több hirdetést is megjelentetnek a nyomtatott és online sajtóban, és két vírusvideót is elkészítettek. Az egyik, hétfőn közzétett videóban Szabó Győző, Harsányi Levente és Ganxsta Zolee is szerepel. Érdemes megnézni – akár autóval, akár bringával jársz.