Emlékszel a Manhattan együttesre? Így néznek ki most a fiúk

Szinte biztos, hogy te is együtt ugráltál a Manhattan együttessel a tévé előtt, akik a ’90-es évek elején divatos Bundesliga-frizurával és Miami Vice-stílussal, vagyis válltöméses zakókkal és magas derekú, bő szárú nadrágokkal robbantak be a köztudatba. Csoki, azaz Nemcsók János, Dobi Sándor, Varga Szabolcs és Vilmányi Gábor alkották az első magyar fiúbandát, akikért jóformán minden kamaszlány odavolt. Az együttest Környei Attilának, az R-GO basszusgitárosának köszönhettük, ő menedzselte a fiúkat, akik évekig vezették a MAHASZ slágerlistáját. A Manhattan retró slágereit még ma is el tudjuk dúdolni, bár a következő sort a Rossz vagyok című slágerükből most sem értjük:

Járj és sétálj az ajkamon, ha úgy érzed, forró a szád.

A csapat feloszlása óta Vilmányi Gábor rockzenészként tevékenykedik, Varga Szabolcs szólóalbumot jelentetett meg, Dobi Sándor évekig a Hit Gyülekezete kötelékében énekelt, Csoki pedig a Piramis frontembere lett. Nosztalgiázz, és hallgasd meg a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb fiúbandájának slágereit!

A Ne sírjál klipjében a Csillag Üzletház is fontos szerepet kapott:

A Várj, te hosszú, forró nyár című sláger sokunkban szép emlékeket ébreszt. Arra viszont nem emlékeztünk, hogy a klipjében nagy mennyiségű szalmabálát és egymást ölelgető lányokat is láthattunk:

A Manhattan tagjai most: