Népszerű külföldi sorozatok, amik nem létezhetnének nélkülünk: ezek a szériák Magyarországon forogtak!

Korábbi cikkünkből arra már fény derült, miért olyan népszerű filmforgatási helyszín hazánk, elsősorban pedig Budapest. Bár a sorozatgyártás és az egész estés mozik készítésének folyamata és büdzséje is eltérő, bizonyos szempontokból van átjárás a két világ közt, ennek megfelelően a hazai infrastruktúra, a képzett szakembergárda, az alacsony árak és a változatos helyszínek együttesen hozzánk vonzzák a sorozatkészítőket is, lassan az egész világról. Lássuk hát, mely tévés produkciók alkotói tették le mellettünk a voksot a közelmúltban! Ha pedig beugrik a lista alapján egy kimaradt sorozat, amely hazánkban készült, és amelyikben esetleg fel is ismerhetjük az ország egy-egy szegletét, oszd meg velünk!

TOP 12 MAGYARORSZÁGON FORGOTT SOROZAT A KÖZELMÚLTBÓL

The Alienist, 2018

A 19. századi New Yorkban játszódó dráma több okból is izgalmas. Először is, szó sincs benne semmilyen ufószakértőről, a zseniális Daniel Brühl alakította főhős ugyanis kriminálpszichológus. Másrészt a neve egészen véletlenül Dr. Laszlo Kreizler. Harmadrészt pedig a Caleb Carr könyvéből készült sorozatot az Etyeki Korda Stúdióban és Budapesten forgatták.

12 majom (12 Monkeys), 2015–2018

Az emberiség sorsa az Aaron Stanford alakította James Cole kezében van, aki időugrások sorozatával próbálja megakadályozni, hogy a 12 majom hadserege elterjessze a lassan fajunk végét jelentő vírust. Ajvé. A Year of the Monkey című epizód kapcsán pedig az IMDb külön említést tesz a Lánchídról, és úgy általában véve Budapestről is. Pláne ajvé.

Terror (The Terror), 2018-

Noha nagyrészt szintén nálunk forgatták le, az 1846-48 között játszódó történetnek semmi köze a szabadságharc előtt álló hazánkhoz. Helyette van benne sok-sok jég, kannibalizmus és minden egyéb „nyalánkság”, ami csak előkerülhet egy jégbe fagyott hajókról és a kétségbeesett legénységükről szóló sztoriban. A démoni jegesmedve már tényleg csak hab a tortán az északnyugati átjáró végighajózását célzó brit expedíció igaz történetén alapuló sorozatban.

Homeland: A belső ellenség (Homeland), 2018

A magyar főváros szokás szerint mint Moszkva tündököl a 2011 óta futó amerikai filmsorozat most készülő évadában. És ha ez nem volna elég,

Gyurcsány Ferenc is feltűnik az „All in” című epizódban, még ha csak egy DK-s plakát erejéig is.

Én mondjuk csak a régi sulimat láttam meg elsőre. De hát ki mire van kiélezve. Gyurcsány 0:08-nál.

Váltságdíj (Ransom), 2017-18

A dramatizált eseteken át bemutatott túsztárgyalói életforma nem éppen egy könnyed, vidám téma. Bár a műsoridő nagy része dokumentumfilmes hatást keltő interjúkkal telik, azért néha meg-megvillan mondjuk a diplomatanegyed egy részlete. Az előzetes alapján kell némi türelem és elkötelezettség a téma iránt.

Géniusz: Picasso (Genius), 2018

A National Geographic által készített sorozat Pablo Picasso életével foglalkozó évadában a világhírű spanyol festő Szentendre utcáin kóborol. Persze csak a forgatás során, a képernyőn ugyanis a Duna-parti kisváros Párizs Montmartre negyedét „alakítja”. A hazánkban forgatott epizódokban Budapest és a Korda Stúdió is jelentős szerepet kapott. És hát Antonio Banderas rótta azokat a bizonyos utcákat.

Emerald City, 2016

A különös Óz-feldolgozás számos európai helyszínt bejárt. Budapesten többek között a Parlamentnél és a Budavári Siklónál meg persze a Néprajzi Múzeumnál is megfordult a stáb, de Etyekwood sem maradt érintetlen. Az atlasofwonders.com oldalán gyönyörű fotókat és teljes körképet láthatunk az öreg kontinens helyszíneiről, Spanyolországtól Horvátországig.

Mars – Utunk a vörös bolygóra (Crossroads), 2016

Budapest és Magyarország 2037-ben is létezni fog még. Legalábbis az apokaliptikus témával foglalkozó sorozat szerint. A Mentőexpedíció (The Martian, 2015) című film után ez a szereplés szinte természetesnek tűnik.

Az utolsó királyság (The Last Kingdom), 2015–

A marsi evakuációt boncolgató utópisztikus filmekkel szemben a BBC America 8 részes minisorozata a múltba, azon belül is a 9. századba repít minket vissza. A hazánkban forgatott részek persze nem a történelmi Magyarországról szólnak, a szívünknek kedves helyszínek ezúttal angolszász vidékeknek álcázzák magukat a Trónok harca vetélytársaként emlegetett sorozatban.

Houdini, 2014

Hol máshol forgott volna a minden idők legnevesebb magyar származású illuzionistájáról szóró minisorozat, mint hazánkban? És ki más játszotta volna a Harry Houdini néven elhíresült Weisz Eriket, mint a magyar anyával büszkélkedő, Oscar-díjas Adrien Brody? A kétrészes minisorozatban az „önmagát is alakító” Budapest Berlinként, San Franciscóként és Washingtonként is feltűnik.

Drakula (Dracula), 2013

Ha valami, hát ez „háztáji” téma, már ha leszámítjuk, hogy Erdély időközben már egy másik államhoz tartozik. Valaki volt olyan jó, és a Drakula grófról szóló sorozat összes magyarországi helyszínét egy videóba sűrítette. Íme:

A Borgiák (The Borgias), 2011-13

Az alapvetően az etyeki Korda Filmstúdióban forgott sorozat kapcsán több izgalmas külső helyszínről is tudhatunk: a készítők Komáromban katonai bázist hoztak létre, de forgattak Tatán, Sopronban, az alcsúti arborétumban, valamint a budapesti Rudas gyógyfürdőben is. Jeremy Ironsszal pedig beszélgettünk is.

Cikksorozatunk következő részében megmutatjuk, mely közismert előadók és szupersztárok gondolták úgy, hogy jó ötlet, ha Budapesten forgatják egyik videoklipjüket. Ezenfelül az is kiderül hamarosan, mely filmekben és miért használták fel a magyar nyelvet, mint egzotikus érdekességet, érthetetlen halandzsát, vagy épp halálfélelmet keltő, ördögi karattyolást.