Emlékszel Jamie Winchesterre? Idén újra hallhatod élőben

Az EmeRTon-díjas, ír származású zenészt, énekest a legtöbben a 2001-es It’s your life című sláger után ismertük meg, de már azt megelőzően is komoly zenei sikereket ért el. Jamie Winchester 1988-ban költözött Magyarországra, és az évtizedek alatt olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Koncz Zsuzsa, Pierrot, Ákos, Kovács Kati, Mester Tamás, Geszti Péter, Keresztes Ildikó, Gerendás Péter, az LGT, a V’Moto-Rock, Tátrai Band és a KFT. 2001-ben az azóta nevet változtató Pannon GSM számára írták meg Hrutka Róberttel közösen az It’s your life című szerzeményüket, ami akkora siker lett, hogy a közös zenélést 7 éven keresztül együtt folytatták tovább. A 2004-es Wood and Strings albumukat még ma is imádjuk.

Jamie azóta is zenél, és idén a Hét Jel együttes októberben megjelenő Tiszta Lap albumán is közreműködik Hrutka Róberttel együtt. A 48 éves zenész zenész ugyan 2012-ben visszaköltözött Írországba, tavaly azonban nálunk koncertezett, és idén december 6-án is ellátogat hozzánk, hogy Tompos Kátyával és Hrutka Róberttel együtt zenéljen. Neked milyen emlékeid vannak arról az időről, amikor az It’s your life volt a legnagyobb sláger?

A kultikussá vált Pannon GSM reklám:

2017-ben több alkalommal is zenélt itthon.