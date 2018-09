Autentikus marokkói falu kel életre a Városligetben

Egy autentikus marokkói falu kel életre szeptember 7-16. között a Vajdahunyad várában, ahol több mint 30 kézműves mester a vendégek szeme láttára készíti majd a marokkói kerámia edényeket, dísztárgyakat, szőnyegeket.

Idén első alkalommal rendezik meg a Városligetben a Marokkói Kézműves és Kulturális Hetet. A rendezvény célja, hogy a kiállított művészi kézműves – elsősorban a réz- bőr, és fazekas – tárgyakon, valamint az ékszereken és bútorokon keresztül bemutassa a marokkói kultúra sokszínűségét és a marokkói mesterek kreativitását.

A Vajdahunyad vára kilenc napig több mint 30 kézművesnek és művésznek ad helyet. Utóbbiak többek között kalligrafikus aláírásokat készítenek, miközben a látogatók válogathatnak a kerámiából, fából, (hímzett) bőrből, cserépből készült tárgyak illetve a ruhák, szőnyegek, argánolaj és henna között, sőt végig is nézhetik, hogyan készülnek a mesterművek. Emellett arra is lesz lehetőség, hogy belekóstoljanak Marokkó autentikus gasztronómiájába, ahol a híres teakeverékek is a repertoáron fognak szerepelni. A rendezvényen olyan workshopokat is rendeznek, amelyeken az érdeklődők megismerkedhetnek például a generációk óta élő, a marokkóiak mindennapjaihoz kapcsolódó hagyományokkal.