Felismered, milyen játék van a képen?

A lányoknak elektromos varrógép és pénztárgép, a fiúk részére a távirányítós BMW és az autópálya volt legemlékezetesebb retró játék, amit a jugoszláv Mehanotehnika gyártott. A magyar játékgyártást ugyan semmi nem körözhette le, de a jugoszláv játékgyárat is szerettük, mert olyan darabokat szerezhettünk be tőlük, amik akkoriban még kuriózumnak számítottak. A régies dizájnolt elemes játéktelefon is ilyen volt, amihez 10 méteres kábel is tartozott, így a szomszédban lakó barátunkkal is telefonálhattunk, ha a kábelezést megoldottuk. A telefon oldalán megtekertük a kurblit, ezzel rácsörögtünk a vonal túlvégén várakozóra, aki leakasztotta a kagylót a helyéről, és már indulhatott is a távrecsegés.