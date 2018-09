Emlékszel erre a reklámra Bíró Icával?

Néhány évtizede, amikor még a legtöbb ételt egy kis salátával igyekeztünk egészségessé tenni, másként reklámozták a diétás kosztra áttérést is. Amíg ma tökéletes alakú modellek népszerűsítenek szinte mindent, addig 30 éve az átlagos és a néhány kiló pluszos karakterek is elfértek egy reklámfilmben. Természetesen a szépség ebben a retró spotban is képviselteti magát Bíró Ica személyében, és tegyük hozzá, hogy ha ő adott tippeket fogyáshoz, neki biztosan elhittük.