Körbetekerte a Földet és hazahozta a harmóniát – videó

Kinek ne lenne kedve világ körüli útra menni? A kérdés nem is ez, hanem az, hogy kinek van erre pénze. Nos, Szabó Ádámnak se volt, de ő megtalálta a tökéletes receptet. A hozzávalók: egy bicikli, egy sátor, rengeteg bizalom az emberek segítőkészségében – és egy kamera, amivel mindent rögzített.

Azon túl, hogy a Föld leggyönyörűbb tájait láthatta, Ádám saját magát is sokkal jobban megismerte. Nehéz eldönteni, hogy a történetei vagy a felvételei lélegzetelállítóbbak, szerencsére ebből is, abból is megosztott velünk jó néhányat.