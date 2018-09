Trabanttal mentek az Északi-sarkkörig, most hazaérkeztek

Kovács Péter, Soós Barbara, Mátó Zoltán és Mátóné Tonhajzer Arabella arra vállalkoztak, hogy csaknem 30 éves autóikkal nekivágnak egy hatezer kilométeres túrának – a végállomás Skandinávia volt – írja a Dehir.hu.

Július végén írtuk meg, hogy elindult a társaság, most szerencsésen megérkeztek a nagy utazásról. Tizenkét országot érintettek az utazás során, a fiatalok Debrecent is képviselték az úton. A túra szeptember elején ért véget, a két Trabant kedden este fél 7-kor érkezett haza. Ekkor ugyanoda álltak be a Trabantokkal, ahonnan elindultak.