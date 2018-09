Régen a moziba csókot lopni jártak a fiatalok

A rendszerváltás előtti időkben a mozizás legalább olyan szórakozásnak számított, mint egy színházi előadás. Régen az emberek nem nachost mentek enni a moziba, hanem a magyar filmek miatt, sőt: a filmhíradókat is a mozikban vetítették le. Moziba nemcsak a fiatalok jártak, hanem az idősebb korosztály is, és ugyan bármikor betérhettek, mégis minden alkalommal izgatottan lépték át a mozi küszöbét. A retró plakát is tökéletesen példázza, hogy néhány évtizede a mozijegy legalább annyira népszerű ajándéknak számított, mint a színházjegy, vagy egy belépő a Vidámparkba.

Már az Egy csók és más semmi című filmben is odavoltak a moziért:

Itt pedig a teljes verziót hallgathatod meg: