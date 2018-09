A Royal Albert Hallt kétszer is megtöltötte a Budapesti Fesztiválzenekar

A Budapesti Fesztiválzenekar Európa leghíresebb klasszikus zenei eseményein lépett fel augusztusban: a hatezer személyes Royal Albert Hall kétszer is megtelt a magyar együttes kedvéért – írja az Index.hu. A zenekar 14 nap alatt 7 helyszínen 9 koncertet adott több mint 20 ezer néző előtt. A hangversenyekről beszámolt a Financial Times, a Telegraph és a Times is.

A BFZ Fischer Iván vezetésével két fő programmal turnézott: egy Enescu–Bartók–Mahler-trióval, Anna Lucia Richter és Christina Landshamer szólójával, illetve egy Brahms–Liszt–Sarasate-programmal, ahol három fantasztikus cigány muzsikus, Lendvai Csócsi József és fia, Lendvay József hegedűművészek, valamint Lisztes Jenő cimbalomművész csatlakozott hozzájuk.

A turné csúcspontja a londoni BBC Proms fesztivál volt, ahol a magyar együttes mindkét programjával telt ház előtt lépett fel, így 12 ezer ember hallhatta őket élőben. Az angol kritikusok nem fukarkodtak a dicséretekkel, a The Times a maximális öt csillagot ítélte oda, kiemelve, hogy a Fesztiválzenekar újra feltalálta Közép-Európa soknyelvű hangját.

A zenekar a közönséget azzal lepte meg, hogy nemcsak muzsikáltak a művészek, hanem kórusként énekeltek is. A BBC felvételét az Rtl.hu osztotta meg: