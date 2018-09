Vicces ábra a magyar nyelv tanulásának nehézségeiről

Sokak szerint a magyar a világ legnehezebben megtanulható nyelvei közé tartozik – pláne, ha egy angolszász nyelvterületen élő ember próbálja elsajátítani. Pedig a tudomány szemüvegén keresztül nézve nincs olyan, hogy „nehéz nyelv”: nem véletlen, hogy az anyanyelvét a világ minden egészséges kisgyereke nagyjából ugyanannyi idő alatt tanulja meg, függetlenül attól, hogy hol, milyen nyelvi környezetben született.

A nyelvészek többsége egyetért abban, hogy a magyar nem nehéz, csak „más”; pláne, hogy a szerencsésebb – például szláv, újlatin vagy a germán – nyelvekkel ellentétben szinte alig van nyelvi rokonságunk. Ez semmiképp sem könnyíti meg az elsajátítását, hiszen nagyon sokat segíthet, ha egy diák ismerős szavakkal és szabályokkal találkozik, amikor idegen nyelvet tanul – nem véletlen, hogy a hollandok például közismerten könnyen megtanulnak németül, a lengyelek csehül vagy az olaszok spanyolul.

A nyelvtanárok szerint a magyarul tanuló külföldiek számára különösen zavaró lehet az alanyi és a tárgyas ragozás és az igekötők sajátos használata, ráadásul a helyzetüket az sem könnyíti meg, hogy a szavaknak sok ragozott és képzett alakjuk van.

Talán nem véletlen, hogy ahogy a címben is említett ábra mutatja, az angol anyanyelvűeknek igencsak meggyűlik a bajuk a magyartanulással. „Hogyan tanuljunk meg egy szót?” – teszi fel a kérdést a Budapest Agent Facebook-oldalon megosztott mókás infografika készítője, és tüstént meg is válaszolja azt: míg az angolnál elég, ha egyszer halljuk és megismételjük, a magyarnál hosszú és fájdalmas procedúrán kell átesnünk, mire a fejünkbe véssük – persze csak azért, hogy amint egy újabb, hasonló kifejezést megtanulunk, azonnal el is felejtsük.

„Hallgasd meg egyszer –> hallgasd meg kétszer –> próbáld elismételni –> kérdezd meg, hogy kell kiejteni –> nézd meg, hogy írják –> olvasd el 7890-szer és írd le 35 348-szor –> próbálj kigondolni valamit, ami segít emlékezni rá –>keverd össze egy másik szóval –> felejtsd el azt a másik szót –> ellenőrizd újra, hogy kell leírni –> kérdezd meg újra a helyes kiejtését –> mondd el 38 643-szor –> emlékezz rá, amíg meg nem tanulsz egy másik hasonló kifejezést” – a szerző szerint ez a magyartanulás fájdalmas folyamata.

Találó. De a kérdés továbbra is kérdés marad: vajon nehéz nyelv-e a magyar? A Budapest Agent kommentelői szerint mindenképpen – de mi azért nagyon örülnénk neki, ha minél több külföldi szeretné megtanulni.