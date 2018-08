Dennis, a komisz már 32 éves – felismernéd?

A tejfölszőke kisfiú 25 évvel ezelőtt lopta be magát a szívünkbe a Dennis, a komisz című retró filmben. Walter Matthau, vagyis Wilson bácsi mellé a gyerekfőszereplőt, Mason Gamble-t közel 20 000 gyerek közül választották ki, és annyira hitelesen alakította a rosszcsont szerepét, hogy két tejfoga ki is tört a forgatás alatt. A színész azóta több filmben is szerepelt, még a Vészhelyzet egyik epizódjában is feltűnt, azonban igazán nagy sikereket nem ért el. A Kaliforniai Egyetemen szerezte meg diplomáját, ahol fogásznak tanult.

