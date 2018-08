Újabb szuper aranyos lakója van a petesmalmi vidraovinak

Újabb kisvidrát mentettek meg a Petesmalmi Vidrapark munkatársai. A Somogy Természetvédelmi Szervezet közleménye szerint augusztusban négy vidrakölyköt írattak be a park „vidraovijába”: a Dominika névre keresztelt állatot Tatáról, Borkát és Dorkát Lovasberényből, az alig öthetes Mimikét pedig a Békéscsaba melletti Vésztőről vitték a menhelyre.

A Petesmalmi Vidrapark egy természetvédelmi területen található, turisták által is látogatható tórendszer a Somogy megyei Lábod közelében. A parkot még 1998-ban alapította a helyi természetvédelmi szervezet, eredetileg azért, hogy nyugodt életkörülményeket biztosítsanak a ritka fekete gólyáknak és a rétisasoknak. Nem sokkal később a vidrapark is megnyitott, amely elsősorban vidramenhelyként üzemel ugyan, de arra is remekül alkalmas, hogy a látogatók természetes közegükben nézhessék meg ezeket a csodálatos állatokat.