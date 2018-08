Retteghetnek a bűnözők, szolgálatba állt a veszprémi rendőrség legharapósabb zsaruja

A Veszprémi Rendőrkapitányság állományában 2018. július 6-tól kezdte meg szolgálatát az Igor hívónevű szolgálati kutya. A másfél éves német juhász Kovács Bence rendőr törzsőrmester szolgálatának ellátását segíti, és már az Utcazene Fesztivál biztosításában is részt vett – jelenti a Police.hu.

Napjainkban már nemcsak a külterületeken, hanem a városokban is bevetik a szolgálati kutyákat. Így Igort is, akitől azt várják, hogy jelenléte „visszatartó erőt gyakorol a potenciális bűnelkövetőkre”, akiket a kiképzők szerint letartóztatni is könnyebb, ha egy szolgálati eb is a helyszínen van.