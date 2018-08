Régen így ösztönözték a termelést

A tervgazdálkodás éveiben mindent megtettek azért, hogy a kitűzött célok teljesüljenek. A lehető legtöbb helyen propagálták a 3 és 5 éves terveket: a retro plakátokon kívül még a gyufásdobozokra is a tervre emlékeztető ábrákat nyomtattak. De létezett Terv cigaretta is, hogy még a cigaretta szünetben se merüljenek feledésbe célok. A munkavédelmi plakátok mellett a munkavégzés morális oldalára is nagy hangsúlyt fektettek, így fejezve ki a lógás káros következményeit.