Hátborzongató rejtély: továbbra sem tudják, hogy került három fej nélküli csontváz az Almásy-kastély padlója alá

Elkészült az antropológiai vizsgálata azoknak a fej nélküli csontvázaknak, amelyeket a gyulai Almásy-kastély műemléki helyreállításához szükséges régészeti feltárások során találtak még 2013-ban. Az eredmények számos új információval szolgálnak, de összességében mégis tovább bonyolítják az évszázados rejtélyt – írja a Beol.hu.

Liska András régész, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője a lapnak nyilatkozva elmondta: a három egymás mellé fektetett csontvázat az épület egyik pincéjének padozata alatt találták meg. A feltárást vezető Gere László régész dokumentálta, hogy a maradványoknak hiányzik a koponyájuk: feltételezhetően így temették el a holttesteket – valószínűleg még a török korban.

Egy évvel később Liska András kisebb feltárást végzett a pincében, ekkorra a csontvázakat már elszállították és dokumentálták. A kastély és így a pince is az egykori palánkvár déli oldalán épült. A régész ekkor elsősorban ezt kutatta, és a palánk döngölt agyagfalát, néhány cölöphelyet és egy 16. század második felére datálható izniki kerámiatöredéket is megtalált. Mivel a maradványokat takaró réteg is ebből a korból származik, újabb bizonyítékot találtak arra, hogy a halottakat a 18. század előtt temették el.

Liska elmondta: a pincéket a 18. századtól használták, de a csontvázakat akkoriban biztosan nem fedezték fel, lévén a padlószint nem érte el a maradványok előkerülési szintjét. „Kissé hátborzongató, hogy háromszáz éven keresztül úgy jártak-keltek a helyiségben, hogy senki nem tudta, emberek vannak alattuk eltemetve” – mondta a lapnak.

A csontvázak antropológiai vizsgálatát dr. Paja László, a Szegedi Tudományegyetem szakembere végezte. „Antropológus kollégánk munkája több fontos új információval is szolgált – fejtegette a régész. – Igazolta, hogy legalább három, de lehet, hogy négy elhunyt fiatal férfit temettek el.”

Azt azonban nem sikerült bizonyítani, hogy a holttesteket lefejezték volna: nem látszanak sem olyan külsérelmi nyomok, sem olyan csonttöredékek nem kerültek elő, amelyek erre utalnának. Arra sem derült fény, hogy magyarok vagy esetleg más nemzetiségűek-e a holttestek.

Liska elmondta, keresik annak lehetőségét, hogy Gyulán bemutathassák a leleteket a nagyközönségnek. „A pince klimatikus viszonyai nem teszik lehetővé, hogy ott folyamatosan láthassák az érdeklődők a csontvázakat. Oda nem kerülhetnek vissza állandó jelleggel a maradványok – fogalmazott. – Időszakos kiállításokon, a minden hónapban induló úgynevezett pincetárlatok egy részében azonban igyekszünk megteremteni ennek lehetőségét a jövőben.”