Izgalmas programokkal jön az Állatkertek Éjszakája

Idén augusztus 31-én rendezik az Állatkertek Éjszakáját, amelynek keretében az ország tizenkét állatkertjében, illetve állatkert-jellegű bemutatóhelyén várják különleges esti, éjszakai programokkal a nagyközönséget.

A Fővárosi Állat- és Növénykert változatos és izgalmas programokkal készül az eseményre. Az esti program 19 órakor kezdődik, belépni 23 óráig lehet. A Varázshegy 23.15-kor, az állatházak 23.30-kor zárnak, a látogatóknak éjfélig kell elhagyniuk a kert területét. A belépés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében három kapu is nyitva lesz: a közismert „kőelefántos” főbejárat és az elefántházi bejárat mellett a Holnemvolt Vár új kapuját is használhatják az érdeklődők.

Az est folyamán kétszer is tartanak különleges éjszakai fókabemutatót, amelynek során az oroszlánfókák medencéjének vizét alulról világítják meg. Lesz elefánttréning, orrszarvú- és zsiráfetetés, valamint látványetetések az óriásvidráknál, a cebui disznóknál, a komodói varánuszoknál, az aldabrai óriásteknősöknél és a tigrispitonoknál is. Különleges hangulatú program keretében lehet megcsodálni a Lepkekert lakóit, de lesz kakadu és lajhár bemutató is, és két aranyos erszényes állattal, a cukormókussal és egy kuszkusz kölyökkel is lehet majd testközelből ismerkedni.

A Varázshegyben éjszakai „állatok akcióban” bemutatót is tartanak, de lesz itt állati helyszínelés, kígyóles, különleges ízeltlábúak bemutatkozása, térhatású vetítés, sőt még időgép szimulátor is. Ugyanitt bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a levélvágó hangyák életébe, és az is kiderül, isznak-e vért a denevérek.

Az Állatkert több pontján is fényköntösbe öltöznek az épületek, a fák, valamint a Nagy- és a Kisszikla is. A Főbejáratnál lévő központi téren 22 órától homok- és festékanimációban lehet majd gyönyörködni a nemzetközi hírű Quartzbox jóvoltából, a Japánkertben pedig jégszobrász- és tűzzsonglőr-bemutató várja a vendégeket.

Számos programot rendeznek majd az Állatkert új játszóparkjában, a májusban megnyílt Holnemvolt Várban is. Működni fognak a Vurstli Zóna körhintái, de kisvonatozni is lehet majd a csillagos ég alatt. A Mesterségek Udvarában izgalmas kézműves programokon próbálhatják ki a gyerekek kreativitásukat, és be lehet járni a Hetedhét Palota mesés kalandokon átvezető útját is.

A szervezők zenés programokkal is készülnek. A kert több különböző pontján csendülnek majd fel dallamok, lesz gitár- és hárfamuzsika, sőt az ausztrál őslakosok népi hangszere, a didgeridoo is megszólal majd. Különlegességnek ígérkezik a nagyhírű Strokes Percussion Group előadása, amely 20 óra 30 perckor kezdődik a Pálmaház melletti sétánynál.

Az eseményről további információkat a Fővárosi Állat- és Növénykert oldalán találsz.