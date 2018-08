Az Oscar-díjas Nemes Jeles beveszi Hollywoodot?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a velencei filmfesztiválon debütál Nemes Jeles László, a Saul fia Oscar-díjas rendezőjének második nagyjátékfilmje, a Napszállta. A HVG.hu szerint szerencse, hogy a mozit nem Cannes-ban mutatták be, hisz így „minden idők legfurább, kísérletező cannes-i versenyprogramja helyett minden idők legerősebb, a nagyágyúkat felvonultató velencei mezőnyében” mérettetheti meg magát.

Utoljára huszonnégy éve szerepelt magyar film az olaszországi fesztivál hivatalos versenyprogramjában, akkor Enyedi Ildikó Bűvös vadászát válogatták be. Érdekesség, hogy a rendező Torinóban kezdte fejleszteni a Napszállta forgatókönyvét, ráadásul tizenegy évvel ezelőtt első kisfilmje, a Türelem is a velencei fesztiválon mutatkozott be.

Az olaszországi fesztiválon csupa régi versenytárssal találkozik majd: ott lesz a görög Jorgosz Lantimosz és a francia Jacques Audiard is, akikkel három éve egyszer már megküzdöttek Cannes-ban: akkor Lantimosz Homárja a legjobb rendezés díját kapta, Audiard Dehhepanja pedig az Arany Pálmát.

Nemes Jeles több álomgyári szövetségesével is találkozhat majd Velencében: ott lesz Natalie Portman, akivel nagyon összemelegedtek a Sicarió díszbemutatóján, és a Coen fivérek is, akik anno a cannes-i zsűri elnökeként a Saulnak adták a nagydíjat, és azóta is támogatják a fiatal tehetséget.

A lap hangsúlyozza, hogy Nemes Jeles már ma is a „nemzetközi rendezők A ligájába” tartozik: a Saul fiát nemrég válogatta be a Washington Post a XXI. század eddigi legjobb filmjei közé, a Napszálltát pedig úgy vette meg hetven ország moziforgalmazásra, hogy egyetlen kockát sem láttak belőle. „Az utóbbi harminc évben a magyar rendezők közül ilyen elismertséget egyedül csak Nemes Jeles egykori mentora, Tarr Béla tudott kivívni magának” – írják, hozzátéve, hogy Oscar-díjas rendezőnkben komoly fantáziát lát a hollywoodi filmipar is.

A velencei fesztivál után a Napszálltát Torontóban fogják bemutatni, majd várhatóan végigturnézza majd az őszi fesztiválokat, mielőtt ráfordulna az Oscar-kampányra. Persze ahhoz, hogy Nemes Jeles filmje versenybe szállhasson a Filmakadémia elismeréséért, az kell, hogy a Filmalap illetékes bizottsága jelölje a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, de ezzel aligha lesz gond – még akkor sem, ha egyetlen kihívója, Szilágyi Zsófia Egy nap című filmje a Mee Too-mozgalom korában igencsak aktuális témákat feszeget.