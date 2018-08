Schwarzenegger Szentendrét is megnézte magának

A Budapesten forgató Arnold Schwarzenegger a hétvégén elugrott Szentendrére – tudósít a 24.hu. A színészt a lap egyik olvasója kapta lencsevégre, a fotók tanúsága szerint egy fiatal nő társaságában sétálgatott a festői kisvárosban.

Arnie a szakadó eső ellenére rövidnadrágban volt. Először a Fő térre ment, aztán benézett egy boltba, ahonnan egy porcelánkészlettel távozott. Ezután a titokzatos hölggyel együtt visszasétált az autójához, és elhajtott.

A sztár július 30-án, a születésnapján érkezett Budapestre, a Terminator 6. forgatására. Korábban egy edzőteremben és a Kossuth téren is felbukkant már; legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy nem engedték be az Andrássy úti Gucci butikba.