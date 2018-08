A kereskedő, aki Ferenc Józsefet is vendégül látta

Brázay Kálmánnak, a 19. század egyik legambiciózusabb kereskedőjének köszönhetően a sósborszeszen kívül a kávé, a tea, a rum és az illatos szappanok, valamint a kozmetikumok is közkedveltté váltak Magyarországon.

A Bécset, Németországot, Hollandiát, Belgiumot és Angliát is megjárt egykori fűszeresinas Pesten, a Múzeum körúton pazar központot épített ki, amelyet főként a Budafokon létesített saját gyára szolgált ki.

A gyárban sósborszeszt, kölnivizet, púdert, fogkrémeket és szappanokat is előállítottak. Ilyen volt a Brázay Márvány szappan is, amit a reklám szerint még hamisítottak is, legalábbis a retró hirdetés erre enged következtetni.

Az eredeti szappan ismertetőjegye a pillangós mintázat volt, amiről a tömböt felismerhette a habzó szappanra vágyó vásárlóközönség. Brázay Kálmán annyira sikeres és népszerű volt, hogy nemcsak lovagi címet kapott, hanem még Ferenc Józsefet is vendégül látta egy éjszakára a kastélyában.