Moncsicsi idén 44 éves – Neked is volt?

A Moncsicsi az egyik legkedveltebb játék volt a ’80-as évek elején, azonban azt a sikert, amit a határon túl elért, nálunk meg sem közelítette. A retro játék 1974-ben született Kóicsi Szekigucsi jóvoltából Japánban, aki eredetileg azért tervezte a szőrös kis figurát, hogy a gyerekeket és a felnőtteket megtanítsa az egymás iránti tiszteletre. Nemes küldetése ugyan feledésbe merült, de már a megjelenése évében hatalmas őrületet váltott ki a baba, ami még az USA-t is meghódította és népszerűbb lett, mint Miki egér. Itthon is eluralkodott a Moncsicsi-láz: a pólókon, a gyerekeknek szánt táskákon, a zsebkendőkön, a tányérokon, mindenen ott virított az ember arcú, szeplős majombaba. Természetesen a Balatonra is magunkkal vittük, ha nyaralni mentünk.