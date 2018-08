Döbbenetes drónfelvételen az aszály sújtotta Duna

Nem mindennapi videót mutatott be az RTL Klub Híradója az aszály sújtotta Dunáról. Ahogy arról mi is beszámoltunk, idén augusztusban öt helyen – köztük Budapesten – is megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja, Esztergomnál egy Duna-ág is kiszáradt.

A táti kőgátnál készült drónfelvételt Tóth Krisztián küldte el a csatornának: