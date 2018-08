Bedisznózott Piroska, a cica

Kóbor csüngőhasú törpemalacot találtak egy dányi család házának udvarán a múlt héten. A kis szökevényt Hajnalka macskája, Piroska vitte haza, aki azóta a malacka elválaszthatatlan barátja lett – írja a Bors.

„Minden reggel sétálni visszük a ku­tyáinkat, Piroska is jönni szokott velünk. Minden éjjel elindul vadászni, de a szeleburdi cica egyik nap furcsa módon nem tért haza a reggeli sétára. Pár óra múlva – miközben anyukám locsolta a málnát – megjelent, oldalán valami feketeséggel. Azt hittük, hogy egy kis testű kutya, de amikor röfögni kezdett, anyukám még a locsolót is eldobta” – mesélte a nő a lapnak.

Mint kiderült, Piroska a macskabejárón keresztül vezette be a kertbe az alig negyven centis kismalacot. A cicát egy éve fogadta be a család, miután az anyját elgázolta egy autó. Eleinte megpróbáltak gazdát találni neki, de végül úgy döntöttek, megtartják. Hajniék a malackának is gondját viselik. Nevet még nem adtak neki, mert mindenképp szeretnék megtalálni a gazdáját, de szívesen megtartanák, ha úgy alakul.