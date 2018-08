Itt az új budapesti biciklis térkép

A teljes Budapestet lefedő térkép offline és online is megjelent, sőt a BKK Futár útvonaltervezőjébe is bekerült – írja az Index.hu. A Budapesti Közlekedési Központ most mutatta be magyar-angol kétnyelvű térképét, amelyen megtalálható a kerékpárforgalmi főhálózat.

Elmondták, hogy a kerékpárutak hossza 30 százalékkal nőtt, közel négy éve működik és folyamatosan fejlődik a Mol Bubi közbringarendszer, már kerékpárral is tervez a BKK hivatalos útvonaltervezője, több ezer új kerékpártároló helyet adtak át, és folyamatosan bővül azoknak a közösségi közlekedési járatoknak a száma, amelyeken bicikli is szállítható.