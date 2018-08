Így néz ki Brigitte Bardot most – 83 évesen is díva

Brigitte Bardot a ’60-as évek egyik legszebb színésznője volt. A szexszimbólum után férfiak milliói epekedtek, miközben a nők igyekeztek ellesni cicaszemeket varázsoló sminkjének, hajkölteményeinek és öltözködési stílusának a titkát. Bardot 1973 óta nem forgatott filmeket, helyette hosszú évtizedek óta az állatvédelemre igyekszik felhívni a figyelmet. Az állatok iránti szeretete még ma is tart, a színésznő aktívan kampányol továbbra is, olyannyira, hogy idén júliusban a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal és feleségével, Brigitte Macronnal beszélgettek, akik szintén a szívükön viselik az állatok sorsát.

Brigitte Bardot 1959-ben a Come and Dance with me című filmben:

Bardot 1 hónappal ezelőtt, július 24-én a francia elnökkel beszélgetett az állatok jogairól és Bardot állatokat segítő alapítványáról.

A színésznőt sokan tisztelik az állatok iránti elkötelezettsége miatt.