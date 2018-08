Feldíszített babakocsik és mini motorosok is felvonulnak Kecskeméten

Különleges programokból nincs hiány az idei kecskeméti Hírös Hét Fesztiválon, de a rendezvény legcukibb eseménye kétségkívül a vasárnapi hagyományos gyermekfelvonulás lesz: idén ráadásul apró motorosbanda is csatlakozik a menethez.

Augusztus 26-án ismét feldíszített babakocsik foglalhatják majd el a körutat: a legkreatívabb babakocsi-dekorációt idén is díjazzák, ahogyan minden évben. Az eddigi tapasztalatok alapján a versenybe szálló anyukák és nagymamák fantáziájának semmi sem szab határt; az elmúlt évek dobogósai között voltak helyes fakocsik, babakocsihajók, guruló cicalak, sőt egy igazi pillangókocsi is. A fesztivál fennállása óta először most ráadásul kismotorok és futóbiciklivel érkező gyerekek is csatlakozhatnak a felvonuláshoz! A pöttöm motorosoknak ügyességi versenyt is rendeznek a szervezők.

A Hírös Hét Fesztivál története egészen 1934-ig visszanyúlik, amikor is Móricz Zsigmond élő rádióadásban üdvözölte a legelső Hírös Hetet, a rendezvényt, ahol a kecskeméti hagyományokat és értékeket ünnepelhetjük.