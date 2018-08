ATB – Ezekre a zenékre topogtunk a ’90-es években

André Tanneberger, vagyis ATB idén töltötte be 45. életévét, zenéi sokunk számára egyet jelentenek a kamaszkorunkkal. A német zenész, DJ és producer a trance meghatározó alakja, és bár első kislemeze 1993-ban jelent meg, igazán nagy sikereket 5 évvel később, az 1998-ban megjelent 9 PM (Till I come) című első szólólemezét követően ért el. Éveken keresztül egymás után ontotta a slágereket, zenéit egyedi hangzásuk miatt már az első taktusokban felismertük. ATB a 2000-es évek elején sűrűn járt Magyarországra, és idén, a nagy retró láznak köszönhetően ismét ellátogat hozzánk, hogy visszarepítsen a ’90-es évekbe.

Amíg szüleink a Boney M.-re és az ABBA-ra nosztalgiáznak, addig a mostani harmincasok egy részének ezekre az elektronikus zenékre homályosodik majd el a tekintete idős korára:

Let You Go

Don’t Stop

9 Pm (Till I come)

Hold You

You’re Not Alone