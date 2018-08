Erdei Bambi, a tikkasztó vonatutak megmentője

A Bambi az egyik legnépszerűbb üdítőital volt a rendszerváltás előtt. Évtizedekig egyszerűen csak bambizni mentünk, ha beültünk valahova beszélgetni, a fiúk Bambira hívták meg a lányokat, ha udvaroltak nekik, vagyis a Bambi beépült a hétköznapi szóhasználatba, és még napjainkban is tartja magát. A retró üdítőt kortyoltuk a strandon, ahogy azt a Pancsoló kislány is megénekelte, és Bambit ittunk a nagy melegben a vonatokon is, ahol önkiszolgáló rendszerben, kosarakból vehettük ki a frissítőt.