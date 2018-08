Százéves híradókat nézhetünk hétről hétre

Jövő nyárig hetente frissülő, mindig pontosan a száz évvel ezelőtti eseményekről beszámoló korabeli filmhíradókat nézhetnek az érdeklődők a Filmarchiv.hu oldalon – írja az MTI. Az 1918 augusztusa és 1919 júniusa közötti csaknem egy esztendő filmhíradótermése az első olyan magyar történelmi filmdokumentáció, amely szinte teljes egészében fennmaradt.

A százéves filmhíradókból kiderül többek között, hogy miért álltak sorban 1918 nyarán selyemért a Károly körúton, hogyan enyhítettek a lakáshiányon, miért akarta megölni magát a Babaszínpad tinédzser sztárja, és mi történt azzal a nyolcéves kisfiúval, aki benyúlt az állatkerti hiénák ketrecébe.

A Magyar Nemzeti Filmalap közleménye felidézi: az első világháború vége előtt az Est lapok kiadója elhatározta, hogy újságjának népszerűsítésére a moziba viszi lapjának egyfajta mozgóképes mellékletét. 1918. szeptember 9-én, hétfőn jelent meg Az Est Híradó első száma, amelyet az első napon négy fővárosi és hat vidéki moziban mutattak be. Összesen 12 kópia készült belőle, ezeket vetítették később a nagyobb magyarországi mozikban, sőt még Bécsben is.

A 100 éves felvételek alapkutatását és a hetente jelentkező videók szerkesztését a Filmarchívumban munkatársai végzik. A Filmhíradók Online gyűjteményében teljes terjedelmében is megtekinthető híradókhoz autentikus zenét a Filmarchívum másik archív portáljáról, a Gramofon Online-ról válogattak a szerkesztők.

100 éve a Kerepesi úti kristálytó fürdőzőivel indult a Filmhíradó: