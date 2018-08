Ilyen csodás a Balaton 400 kilométer magasból

Egy amerikai űrhajós, Shane Kimbrough fotózta le a Balatont még tavaly egy küldetés során, a képet pedig most meg is osztotta Instagram-oldalán – írja a 24.hu. A fotót a Nemzetközi Űrállomásról lőtte, miután a látvány őt is lenyűgözte.

Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) által megosztott bejegyzés, Aug 21., 2018, időpont: 2:32 (PDT időzóna szerint)