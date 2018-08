Tologatós porszívó – még ma is működik

A hatalmas, ülőkeként is funkcionáló orosz porszívók, valamint a kisebb és fürgébb Rakéta porszívó mellett már 40 éve is léteztek kevésbé zajos, mégis hatékony megoldások a takarításra. Szinte minden háztartásban volt egy retró tologatós porszívó, amit valóban csak tologatni kellett, és áram nélkül, a kis sörtéivel képes volt tisztává varázsolni a szőnyeget. Hétköznap este, vagy két takarítás között tökéletes megoldásnak bizonyult. Te is tologattad?