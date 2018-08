Látott már wakeboardozó érseket? Most ezt is kipipálhatja!

Idén augusztus 13-18. között tartották a Görögkatolikus Metropólia az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklatot. A zarándokokat Kocsis Fülöp érsek-metropolita is elkísérte – írja a Dehir.hu.

Az ifjúsági zarándoklatot először 2003-ban rendezték meg, tavaly első ízben a határon túlról, Erdélyből indult a menet, idén pedig a szlovákiai Királyhelmecen gyülekeztek a fiatalok. A több mint háromszáz zarándokok gyalog tette meg a közel száz kilométeres utat Máriapócsig.

A hosszú gyaloglás fáradalmait esténként különféle programokon pihenhették ki a résztvevők: jókat beszélgettek a tábortűz mellett, hangulatos koncerteken vehettek részt, sőt, még strandolni is elvitték őket.

Az utolsó előtti napon a leveleki tófürdőben öblíthették le magukról az út porát; a bátrabbak az extrém vízisportokat is kipróbálhatták. Így tett Fülöp atya is, aki wakeboardra pattant, hogy megmutassa a fiataloknak, 55 évesen is van annyira merész, mint a huszonévesek.

Az érsek nagy sportember, ha csak teheti, rollerrel vagy kerékpárral közlekedik, de nem veti meg a gyors motorokat és a quadokat sem. Nyugodtan zúzhat az utakon: amikor három évvel ezelőtt Rómában járt, Ferenc pápa megáldotta a kerékpárját.