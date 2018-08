Kitalálod, mi van a képen?

A kis helyigényű, praktikus konyhai felszerelések már régen is nagy népszerűségnek örvendtek, és van, aminek még ma is hasznát vehetjük. A retró konyhák egyik alapkellékének számított a rezsó, amelynek elődje a petróleummal működő gázfőző volt. A műanyag poharak és az összecsukható kempingszékek mellett a könnyen mobilizálható gázfőző is elkísérte a sátrazókat a kempingekbe, az egyetemistákat a kollégiumokba, és átmeneti megoldásként a friss házasok kis konyhájába is jól jött.