Szupernagyi a valóságban is létezett?

Ahogy telnek az évek, rendszerint úgy kapcsolunk egyre alacsonyabb fokozatra: eleinte csak kevesebbet járunk el kikapcsolódni, többet nyomogatjuk a távirányító, később már a boltba is megfontoltabb léptekkel megyünk, és korábban fekszünk le. De a retró reklámban szereplő nagyszülők második fiatalkorukat élik: a lépcső helyett a korláton csúsznak le, a buszt sem késik le, mert egy könnyed, a távolugrókat is megszégyenítő mozdulattal felszökkennek a járműre, és egy padot is könnyen átugranak. A reklám végén következik a katarzis a sportpályán a mankót messzire hajító idős úr képében.