Róna üdítő, a csábítás eszköze

A Róna üdítőt a Debreceni Állami Gazdaság kezdte el gyártani a ’70-es években, és hozzá olyan reklám spotokat is forgattak, amiket még ma is öröm nézni. A korabeli nagy klasszikusok mellé, mint amilyen a Márka és a Traubi is volt, a Róna is felsorakozott, így nemcsak egy Bambira, hanem egy Rónára is beugorhattunk bármelyik kávézóba, vagy cukrászdába. A kisfilmben egy pajzán csábító vesz rá egy szende férfiút a Róna kipróbálására, és a nem túl hosszas nógatást követően az ifjú belekortyol a retró üdítőbe, aminek hatására még a háttérben megbújó lámpa is felgyullad nap gyanánt.