Ilyen volt a Gellért fürdő a 2. világháború pusztítása előtt

A Gellért Hotel és Gyógyfürdő ma ismert formáját a 20. század elején, 1912 és 1918 között nyerte el. Az ország első luxus kategóriájú létesítménye szecessziós stílusban épült, és a komplexumon orosz hadifoglyok is dolgoztak. A Gellért Fürdő nemcsak itthon, hanem egész Európában a legkorszerűbb gyógyfürdőnek számított, és a ’20-as években épült hullám strandfürdő, majd később pezsgőfürdő csak tovább növelte a népszerűségét. A 2. világháború alatt az épület megrongálódott, de a helyreállítást követően ismét várta a kikapcsolódni vágyókat. A Gellért Fürdőben még Richard Nixon és Yehudi Menuhin is áztatta magát. Te is szeretsz a Gellértbe járni?

