Gizi, a Miskolci Állatkert makimamája igazi mintaanya

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark gyűrűsfarkú makicsaládja évről-évre újabb utódokkal gyarapodik. „Bár az elmúlt években megszoktuk, hogy már tavasszal világra jöttek a kölykök, idén hosszúra nyúlt a várakozás, csak júliusban születtek meg. Amiben nincs semmi különös, hiszen a szabad természetben akár még szeptemberben is születnek makik” – írja közleményében az intézmény.

Gizi, a gyűrűsfarkú makinőstény felettébb rutinos anya, hiszen korábban már hét utódot felnevelt, akik közül ketten most is az állatkertben laknak – nem véletlen, hogy a most világra jött kölykök születése és nevelése is gond nélkül zajlik. Az utódok életük első napjait folyamatosan anyjuk hasán csimpaszkodva töltötték, ám ahogy a tápláló anyatejtől egyre erősebbé váltak, már sokkal inkább anyjuk hátán lovagolva utaznak. Sőt, időnként már el is hagyják őt, hogy apjukkal vagy idősebb testvérükkel játszadozzanak.

A gyűrűsfarkú maki (Lemur catta) Madagaszkár száraz erdős területein honos. Ahogy az itt élő fajok szinte mindegyike, így ők is veszélyeztetettek, elsősorban az erdőirtások miatt. A természetben általában 15-20 fős csapatokban élnek. A csapaton belüli nőstények mintegy négy és fél hónapos vemhesség után hozzák világra utódaikat, a legtöbb esetben ikreket. Felnevelkedésüket követően a nőstények általában a szülői csapatban maradnak, míg a hímek elhagyják azt, és új csoportot keresnek maguknak.