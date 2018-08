Fabulon dezodor, az ellenállhatatlan

A ’70-es évektől a Fabulon arckrémjei és testápolói szinte minden fürdőszobában ott álltak, a strandokon pedig szintén Fabulon naptejjel kentük magunkat, aminek az illata még ma is nosztalgikus hangulatba hoz. A Kőbányai Gyógyszerárugyár a felnőtt és tini kozmetikumok mellett dezodort is gyártott, ezzel is mentőövet dobva a tömött buszok, a sportolók és az izzadékony emberek számárra. A retró dezodor a régi reklám szerint annyira jó volt, hogy nemcsak az emberek használták.