A magyar Madonna a hatvanhoz közel is szexi

Ahogy mi is megírtuk, Madonna, azaz Madonna Louise Veronica Ciccione csütörtökön töltötte be a hatvanat. A pop királynője nemzedékének legnagyobb hatású női előadója, aki mindig megújuló, mégis jellegzetes stílusával, zenéjével és látványos színpadi show-ival óriási hatást gyakorolt a popzenére, a filmre, a divatra – és úgy általában a popkultúrára. Nem csoda, hogy Amerikától Azerbajdzsánig számtalan követője van, Britney Spearstől Lady Gagáig, Sabrinától a két éve Miskolcon koncertező Samantha Foxig rengeteg sztár merített inspirációt a stílusából.

Köztük Zoltán Erika, a „magyar Madonna” is, aki 1987-es debütáló albumán külön számot szentelt az amerikai popkirálynőnek. Akkoriban egy ország énekelte vele a diszkókban, a belvárosi társasházakban és a szockó panellakásokban takarítás közben: „Madonna, Madonna, nem versenyzek veled, Madonna, Madonna, csak énekelgetek, Madonna, Madonna, legyen tiéd Amerika, én nem megyek oda!”



Erika a Wikipédia-oldala szerint már négyéves korában elhatározta, hogy énekesnő lesz, és ettől a céljától semmi sem tántoríthatta el. Zongorázni tanult és dzsesszbalett-órákra járt, az érettségi után pedig éjszakai bárokban táncolt és énekelt. 1984-ben a Balatonnál találkozott Pásztor Lászlóval, a Neoton Família alapítójával, aki felfedezte és elindította a zenei pályán. 1986-ban részt vett a legendás siófoki Interpop Fesztiválon, ahol Szerelemre születtem című számával közönségdíjat nyert.

1987 és 2000 között egy kihagyással minden évben kijött egy lemeze, karrierje során több mint másfél millió hanghordozót adott el. Utoljára 2014-ben jelent meg új albuma Változás címmel, de ma is aktív: rendszeresen fellép, menedzseli az Erika C. Dance School nevű tánciskoláját, visszatérő vendége a tévécsatornák magazinműsorainak, és időnként olyan népszerű sorozatokban is feltűnik, mint a Barátok közt. Ráadásul szuper formában van, ahogy azt a fenti, a Facebookon megosztott fotója is bizonyítja.