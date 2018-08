Így néz ki ma Isaura, a Rabszolgasors egykori sztárja

A Rabszolgasors első epizódját 1976-ban vetítették, és nem sokkal később már az egész világ ismerte Isaura történetét. Itthon is szerettük, és szinte nem volt olyan, akit ne szögezett volna a képernyők elé a dél-amerikai ültetvényen játszódó sorozat. A retró szappanopera sztárja, Lucélia Santos már 61 éves, azonban még ma is jól tartja magát. Te is szeretted a Rabszolgasors című sorozatot?

