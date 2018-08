Mindig történelmi filmet szeretett volna forgatni? Itt a lehetőség!

Történelmi filmes pályázatot írt ki a Magyar Nemzeti Filmalap – írja az Index. Havas Ágnes, a szervezet vezérigazgatója az Info Rádiónak adott nyilatkozatában már júliusban azt mondta, szerinte a magyar közönség a vígjátékok mellett a történelmi filmek iránt érdeklődik a legjobban.



Most hivatalosan is elindult a pályázat, a filmterveket szeptember 15-ig várják. A filmalap felhívásában azt írják, hogy a részvételnek nem feltétele a filmes képzettség vagy tapasztalat. Nem csak a történelemkönyvekből ismert személyekről szóló ötleteket várják, kevésbé ismert hősökről és történetekről, illetve kitalált szereplőkről is szólhatnak a filmek, amennyiben kapcsolódnak valamilyen valós történelmi eseményhez.

A pályázóknak egy 3-5 oldalas treatmentet kell beküldeniük, amelyben röviden bemutatják a karakterek céljait és motivációit. Az elbírálás során nem csak azt nézik majd, hogy mennyire jó a téma, hanem azt is, hogy mennyire érdekesen lehet elmesélni. A kiválasztott tervek beküldői egymillió forint összegű díjazásban részesülnek. A díjazott filmtervek számára újabb pályázatot hirdet majd a filmalap, ezen keresztül fogják támogatni a tényleges forgatókönyvek elkészítését.

Az elmúlt években több sikeres történelmi film is készült Magyarországon, köztük a Kincsem, a Saul fia és Török Ferenc 1945-je is. A Magyar Idők a Havas Ágnes-interjúról azzal a címmel számolt be, hogy „Történelmi gagyi helyett hősfilmekre van szükség”, ami az Index szerint arra utal, hogy a tavaly bemutatott Kincsemmel ellentétben nem annyira közönségfilmeket, inkább az első Orbán-kormány idején bemutatott Hídemberhez hasonló, komolyabb hangvételű alkotásokat szeretnének készíteni.